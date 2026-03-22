Конфликт США и Ирана погрузил мир в состояние турбулентности: по нефтегазовому рынку нанесен удар

Конфликт США и Ирана погрузил мир в состояние турбулентности. В регионе Персидского залива нарастает хаос: по нефтегазовому рынку нанесен мощный удар, перекрытие Ормузского пролива может привести к глобальному голоду, а удары по АЭС "Бушер" сделали еще более реальной перспективу ядерной катастрофы. И это только часть угроз мировой безопасности.

Третья неделя полномасштабного столкновения перевела мировую экономику в режим "шторма". Нефть марки Brent закрепилась выше 107 долларов, но главная проблема сегодня не в цене барреля, а в его физическом отсутствии на рынках. Как региональная война перекраивает бюджет, и кто греет руки на костре, в который превратилась мировая логистика?

Нефтяной шок

Нефть - это кровь современной экономики. И когда эта кровь закипает, мир начинает биться в жуткой лихорадке. Ближний Восток - ключевой мировой нефтедобывающий регион. На него приходится порядка 66,5 % мировых запасов черного золота. Когда там начинается большая война, речь идет уже не о падении биржевых котировок, а о нешуточном риске системного сбоя, который за считанные дни генерирует инфляцию, паралич торговой логистики, дыры в бюджете и политические кризисы.

Исаак Леви, аналитик центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA):

"В настоящее время в так называемом Ормузском проливе образовалась блокада, из-за которой танкеры и суда со сжиженным природным газом с трудом проходят через это узкое морское препятствие".

Крис Бошамп, главный аналитик рынка IG

Крис Бошамп, главный аналитик рынка IG:

"Дело не только в ценах на нефть и на бензин. Водный транспорт имеет ключевое значение для целого ряда товаров, а также для нефти, используемой в других отраслях. Поэтому мы можем ожидать, что люди будут платить больше за бензин, за продукты питания, практически за любой товар. Поэтому я думаю, что экономики по всему миру столкнутся с инфляционным шоком.

Действительно, как только нефтяная жила на Ближнем Востоке начала пульсировать в ритме войны, эхо докатилось до каждого прилавка в мире. Ведь дорогой баррель - а сегодня он стоит уже больше 100 долларов - это не просто цифра в отчете Bloomberg, это невидимый налог на все, что мы едим, носим и используем. Вслед за котировками Brent, словно тени за гигантом, в рост пустились цены на все остальное, причем практически во всех странах.

Тиаго Сантана, доставщик (Бразилия):

"Цены продолжат рост - такой ответ мы получаем, даже от сотрудников заправки. Бензин больше 7 реалов - это почти полтора доллара США. Это просто абсурд. Как мы сможем работать при таких ценах на топливо?".

Джулия Пачелла, жительница Рима (Италия):

"Я уже чувствую, что это большая проблема. Цены на топливо ощутимо растут, и, безусловно, ситуация будет только ухудшаться сейчас".

Джон Джонсон, житель Далласа (США):

"Я не могу себе позволить заправить эту машину. 20 долларов - это, пожалуй, мой предел сейчас, потому что у меня фиксированный доход. Если вы никогда не учились откладывать деньги на черный день, сейчас самое время, потому что, поверьте, в ближайшие несколько лет нас ждут непростые времена".

И американец Джон как никогда прав - мир ждут непростые времена. В США галлон бензина пробил отметку в 7,5 долларов. Для семьи из пригорода это означает лишние 450 долларов расходов в месяц. Как результат - уже в марте количество изъятий автомобилей банками за неуплату выросло на четверть. Люди буквально выбирают: заправить бак, чтобы доехать до работы, или заплатить за саму машину. За океаном ситуация не лучше. Инфляция в Еврозоне сегодня 8,4 %. Энергоносители подорожали на 40 %. Но главная ловушка - в курсе валют. Евро упал до 0,96 к доллару. А поскольку мир покупает нефть за доллары, то реальный рост цены составил уже не 40 %, а почти 55 %.

Крис Бошамп, главный аналитик рынка IG:

"Я думаю, что потребителям нужно сохранять благоразумие и не паниковать, но на данный момент существуют серьезные опасения по поводу доступа населения к газоснабжению в крупных экономиках. Это, если хотите, результат стремления к зеленой энергетике за последние 10 лет и того факта, что западные экономики не так хорошо подготовлены к этому, как раньше. Безусловно, такие страны, как Великобритания, Германия и Франция, сталкиваются с гораздо более высокими затратами на энергию в результате попыток снизить свою зависимость от нефти и газа и перейти к возобновляемым источникам энергии".

А теперь немного математики. Это наука точная, а в условиях войны она становится максимально жестокой. К лету 2026 года экономический шок рискует перерасти в системный паралич. Если нефть удержится на отметке 107-110 долларов до июня, мы увидим то, что эксперты называют "финансовым инфарктом". Первая кость упадет в секторе домохозяйств. К маю счета за отопление и бензин съедят последние накопления среднего класса. В Италии и Испании уже зафиксирован всплеск просрочек по потребительским кредитам. Когда люди выбирают между оплатой света и взносом по ипотеке, банк всегда проигрывает. Это "тихая эрозия" банковских балансов".

Матиас Корманн, генеральный секретарь ОЭСР

Матиас Корманн, генеральный секретарь ОЭСР:

"Нет сомнений, что конфликт на Ближнем Востоке окажет влияние на глобальные экономические перспективы, но я думаю, что пока рано говорить о конкретных масштабах этого влияния".

Второе домино - малый и средний бизнес. Пекарни, логистические компании, небольшие заводы. При текущих ценах на энергию их маржа испарилась. К июню аналитики ожидают волну банкротств в Германии - до 15 тысяч предприятий могут объявить о неплатежеспособности. Для банков это означает миллиарды "токсичных" долгов, которые невозможно вернуть. И как следствие - чтобы сдержать инфляцию, ЕЦБ будет вынужден держать процентные ставки на максимуме. А это уже ловушка. Деньги станут слишком дорогими для самих банков. Доверие между финансовыми институтами будет рушиться. И мы можем увидеть повторение кризиса 2008 года, но в гораздо более мрачных тонах.

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка:

"Война на Ближнем Востоке значительно повысила неопределенность перспектив, создав риски роста инфляции и риски снижения экономического роста. Она окажет существенное влияние на краткосрочную инфляцию за счет повышения цен на энергоносители. Ее среднесрочные последствия будут зависеть как от интенсивности и продолжительности конфликта, так и от того, как цены на энергоносители повлияют на потребительские цены в экономике".

В Германии и Италии домохозяйства уже получили счета за электричество, которые в среднем на 200 евро выше, чем в феврале. Реальные доходы населения сократились до уровня десятилетней давности всего за три недели. Кроме того, Европа на грани технической рецессии. Каждые 10 долларов роста цены нефти вымывают из экономики ЕС около 0,5 % ВВП. При текущих 107 долларов за баррель промышленный сектор Германии - локомотив Европы - начал замедляться. Химические гиганты и автоконцерны сокращают рабочие смены: производство пластика и стали стало золотым. Не забываем про продовольственный шок. Обходной путь вокруг мыса Доброй Надежды - это лишние 14 дней пути и тысячи тонн сожженного дорогого мазута. Импортные овощи и фрукты в супермаркетах Парижа и Берлина подорожали на 22 %. Продуктовая корзина средней семьи теперь обходится на 85 евро в месяц дороже.

Максим Бороденко, научный сотрудник Института экономики РАН

Максим Бороденко, научный сотрудник Института экономики РАН:

"Продукты, товары будут дорожать, потому что в производстве большого количества продуктов питания и товаров массового потребления используются энергоносители. Они дорожают. Соответственно, будет дорожать конечная стоимость произведенной продукции. Дорожает транспортировка, дорожает энергия сама по себе. То есть оно все одно-другое, как сказать, подталкивает, и в итоге цена растет. Поэтому стоимость всего будет расти".

Конфликт на Ближнем Востоке грозит обернуться катастрофой глобального масштаба, предупредили в Организации Объединенных Наций. В случае, если ситуация не разрешится до лета, мир может столкнуться с рекордным ростом голода - 45 млн человек. В ООН призвали всех участников ближневосточного конфликта к немедленной деэскалации.

Истинную цену мира Беларусь знает не понаслышке. И позиция главы белорусского государства всем давно и хорошо известна. На всех национальных и международных площадках Александр Лукашенко выступает против любых военных конфронтаций, требует прекращения войн и призывает к миру.

Президент Беларуси в беседе с журналистами признался, что в определенном смысле Беларусь "попала в замес": "С одной стороны, Иран, вроде наши союзники. Они меня не послушали, когда я им говорил накануне войны, еще задолго как. Американцы это знают. Ну и Эмираты, Катар, особенно Оман - сейчас мы делаем ставку. Они все попали здесь. С саудитами сейчас ведем разговор. Поэтому здесь, кажется, наши люди, и с другой стороны наши. И тут дай бог, чтобы это закончилось. У нас только один принцип: надо, чтобы это все закончилось. Потому что наши люди и там, и там. Все страдают".

Но есть и те, кто в буквальном смысле строит бизнес на крови. Акции оборонных концернов Rheinmetall и Northrop Grumman растут прямо пропорционально числу выпущенных ракет. Для них этот хаос - не трагедия, а бесконечный поток госконтрактов.

Армин Паппергер, глава Rheinmetall:

"Запасы ракет и средств ПВО у всех европейцев, американцев, а также стран Ближнего Востока закончились, или почти закончились. И существует огромная потребность в ракетах, системах ПВО. Моя команда сейчас находится на Ближнем Востоке, чтобы вести переговоры с партнерами. И все страны Ближнего Востока заинтересованы в получении большего количества наших систем".