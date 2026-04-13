Коррупционный скандал разгорелся в Литве: Краба пытаются схватить за клешни

Громкий коррупционный скандал в Литве. Во взяточничестве подозревается чиновник категории "А" Саулюс Сквернялис: он успел побыть спикером парламента, премьером, а также министром внутренних дел. Сейчас Сквернялис - лидер крупной партии "Демократический союз".



Факт получения взятки доказан. Речь о сумме в 51 тысячу евро. Но это лишь мелкий эпизод его преступной биографии: у Сквернялиса в криминальных кругах была кличка Краб - руками, как клешнями, он загребал все под себя. Судьбу Краба в ближайшие дни решит парламент: прокуратура Литвы должна попросить о снятии депутатской неприкосновенности.