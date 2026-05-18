После муниципальных выборов в Великобритании разгорелся политический кризис. Наблюдатели отмечают, что премьер-министру Киру Стармеру приходится с трудом удерживаться на своей должности - высокая сменяемость премьеров в последнее время заставляет усомниться в стабильности этого поста.

Почему Стармер отказывается уходить в отставку? Как пояснила аналитик Юлия Абухович, если отбросить медийную шелуху и заглянуть глубже, становится ясно: Стармер - технический руководитель. Он был назначен для того, чтобы перевести в более управляемое русло тот хаос, который наблюдался при Джонсоне, Трассе и Сунаке.

Однако, по мнению эксперта, со своей задачей он не справился. После провала на выборах стало очевидно, что перед ним стояли непосильные задачи. Более того, в лучших британских традициях на него был слит компромат, связанный с важной персоной - бывшим европейским комиссаром по торговле Мандельсоном.

Речь идет не о подарке в 5 млн фунтов, а о скандале с назначением посла в Вашингтоне. Выяснилось, что эта кандидатура связана с файлами Эпштейна (а чем это закончилось для брата короля, все помнят).

Мандельсон - одиозная фигура, продвигавшая различные политические мероприятия еще со времен Тони Блэра. Стармер оправдывается, что не знал и не видел, но, как отмечает аналитик, если премьер не знал о таком назначении, несмотря на предупреждения, то он либо дурак, либо абсолютно непригоден для этой должности. Такие компроматы сливают только для того, чтобы убрать очередного чиновника - тот же почерк, что и в Украине.

Факт 16-17 мая в Британии прошли яркие протесты с участием около 100 тыс. человек.

Возникает вопрос: это народное негодование или административный ресурс, помогающий Стармеру принять сложное решение? По мнению аналитика, и то, и другое.

Двухпартийная система Великобритании дала трещину, и все недовольные, чтобы не ушли в радикальные группировки, должны быть куда-то направлены. Их накал перемещают в сторону партии реформ UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства) во главе с Фаражем, который позиционирует себя как "человек с бокалом пива в местном пабе". Ему начинают доверять, и правительство с удовольствием уводит недовольных именно в это новое образование.

Будет ли трансформация двухпартийной системы? Появляются даже социалисты с идеями коммунистического движения, что должно быть страшным сном для короля. Однако, как утверждает эксперт, никто ничего не возьмет. Это управляемый процесс, как это было в Германии, где на фоне проблем побеждали партии, которых никто не брал в расчет.

Система останется двухпартийной, но поменяются игроки: консерваторы уйдут, либералы или новая партия Фаража займут их место. Это абсолютно управляемый процесс с красивой медийной картинкой, чтобы народ поверил: "это мы сделали все, чтобы изменить жизнь".

100 тыс. человек вышли на улицы, прошли свои 10 тыс. шагов, и их развели по домам. Градус напряжения сбили, но проблемы никуда не делись: рост стоимости жизни, мигранты, заполонившие отели Лондона. Почему не решаются первопричины? При этом на международной арене все обсуждают США, Пекин и Индию, а про Англию никто не вспоминает.

С точки зрения эксперта, это очень хорошо. Англия, как всегда, сидит в кустах и в засаде, наблюдая за происходящим. Она принимает активное участие во многих процессах, но остается тем самым "серым кардиналом", который никогда не покажет, что замешан. Однако уши всегда торчат.

Что касается экономики: тот политик, которого хотят назначить вместо Стармера, говорит о том, что не страшно, если внешний долг (уже достигший 100 % ВВП) будет расти. Провалы в экономике замалчиваются. Великобритания хотела выйти из Brexit, сбросить ярмо, но не получилось - возможно, неподходящее время. Глубинные процессы в Евросоюзе неизбежно затронут и Британию, и в одиночку ей с этими проблемами не справиться.

В политическом поле Британии присутствует идея вернуться в Евросоюз, мол, тогда все наладится. Однако выходили-то из ЕС, чтобы исправить проблемы, но сегодня у самого Евросоюза кризисная ситуация и в экономике, и в политике. Непонятно, кто играет на этих противоречиях: это реальное стремление или очередное раздувание ситуации, чтобы сбить негативный взгляд британцев?

Электорат надо успокоить, не допустить массовых выступлений против мигрантов и погромов. Стармер уже заявил, что ведет переговоры о свободном передвижении и работе британцев в Евросоюзе. Всегда пытаются сгладить накал, главное - чтобы не было шума на площадях. А те, кто управляет процессом, нарисуют ту картинку, которая выгодна, и народ скажет: "Это мы победили".

В регионах Объединенного Королевства снова могут поднять вопросы об отделении от Британии. Однако, по мнению аналитика, на это будут введены новые меры, объявлены изменения в партийных списках, предложены альтернативы. Все пошумит, найдется какая-то причина - и все пойдет своим путем.