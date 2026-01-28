Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что кризиса в энергетике страны нет, но все находятся в ожидании роста счетов за отопление за январь. Министр экономики Викторс Валайнис ранее сообщил, что необходимо найти эффективные решения для поддержки жителей.

Получается, по мнению премьера, Валайнис ищет решения несуществующего энергетического кризиса. Среди предлагаемых им мер предложена рассрочка платы за отопление на несколько месяцев, а также введение жилищного пособия. Несмотря на самый холодный за последние 15 лет январь и опустошенные газовые хранилища, латвийский премьер предпочитает искать химеры внешних угроз вместо решения реальных внутренних проблем.