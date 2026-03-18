По его словам, США почти ежедневно угрожают свержением конституционного строя Кубы и используют в качестве предлога экономические трудности, которые стали результатом 60-летнего давления и попыток изоляции.

Тем временем Остров Свободы восстанавливается после очередного блэкаута, однако многие районы республики остаются без электричества. Отключение света произошло на фоне острого топливного кризиса, вызванного фактической блокадой поставок нефти со стороны США. Это первый общенациональный блэкаут с момента ужесточения санкций.