Куба объявила чрезвычайную ситуацию из-за действий США

Куба объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за действий Вашингтона. Как заявил министр иностранных дел Кубы, ситуация с правительством США представляет собой угрозу международному миру и безопасности, а также выживанию человечества.

В Гаване считают, что все действия администрации Трампа вызваны его стремлением ввести полную блокаду поставок топлива на остров Свободы.

Отношения между двумя странами все больше обостряются. Накануне американский президент объявил режим чрезвычайного положения якобы из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы.