Куба осудила меры США, направленные на блокаду поставок топлива на остров
Автор:Редакция news.by
Куба решительно осуждает новые меры Вашингтона, направленные на блокаду поставок топлива на остров.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья отметил недопустимость использования Белым домом шантажа и требований от других государств отказаться от сотрудничества с Гаваной. По его словам, угрозы введения пошлин против тех, кто продолжит поставлять нефть на остров, являются нарушением правил свободной торговли и подрывают суверенитет стран региона.
Ранее США объявили чрезвычайное положение из-за того, что Куба якобы представляет угрозу нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Гавана сотрудничает с враждебными государствами и группировками. По мнению Вашингтона, ситуация требует жестких мер и дополнительного контроля.