Куба осудила меры США, направленные на блокаду поставок топлива на остров

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья отметил недопустимость использования Белым домом шантажа и требований от других государств отказаться от сотрудничества с Гаваной. По его словам, угрозы введения пошлин против тех, кто продолжит поставлять нефть на остров, являются нарушением правил свободной торговли и подрывают суверенитет стран региона.