Куба осудила меры США, направленные на блокаду поставок топлива на остров

Куба решительно осуждает новые меры Вашингтона, направленные на блокаду поставок топлива на остров.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья отметил недопустимость использования Белым домом шантажа и требований от других государств отказаться от сотрудничества с Гаваной. По его словам, угрозы введения пошлин против тех, кто продолжит поставлять нефть на остров, являются нарушением правил свободной торговли и подрывают суверенитет стран региона.

Ранее США объявили чрезвычайное положение из-за того, что Куба якобы представляет угрозу нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Гавана сотрудничает с враждебными государствами и группировками. По мнению Вашингтона, ситуация требует жестких мер и дополнительного контроля.

