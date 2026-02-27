3.75 BYN
Лондон отзовет ряд контингентов для отправки в Украину
Автор:Редакция news.by
Британская The Times сообщает, что Лондон собирается отозвать свои контингенты из Эстонии и Кипра, эти войска будут передислоцированы на территорию Украины.
Великобритания стала самым активным участником пресловутой "коалиции желающих". Однако в процессе переговоров выяснилось, что у страны нет достаточного количества войск, чтобы отправить их в Украину. Сегодня армия королевства мала как никогда: если быть точным, то ее численность достигла уровня середины XVIII века.
Между тем, коалиция собирается отправить в Украину 60 тысяч солдат, причем на долю Великобритании приходится 5 тысяч - столько штыков получится наскрести лишь по гарнизонам всей Европы.