Лондон проведет совещание по вопросу Ормузского пролива
Автор:Редакция news.by
7 апреля Британия вновь соберет коалицию по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.
Участвуют представители более 40 стран, в том числе Франции, Германии, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии и ОАЭ. США не участвуют.
По словам британского премьера Стармера, операция по обеспечению безопасности в проливе начнется только после прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.
В Тегеране, в свою очередь, заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется в прежнее состояние, особенно для США и Израиля.