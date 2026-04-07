Лондон проведет совещание по вопросу Ормузского пролива

7 апреля Британия вновь соберет коалицию по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.

Участвуют представители более 40 стран, в том числе Франции, Германии, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии и ОАЭ. США не участвуют.

По словам британского премьера Стармера, операция по обеспечению безопасности в проливе начнется только после прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.