"Я могу делать с Кубой все, что захочу", - заявил Дональд Трамп журналистам в понедельник 16 марта, за сутки до того, как 10 млн кубинцев погрузились в кромешную тьму.

Национальная энергосистема Острова свободы рухнула, 29 часов над Кубой не горел ни один фонарь. Именно так сегодня выглядит американская "дипломатия".

Президент Мигель Диас-Канель, комментируя угрозы Трампа, ответил предельно жестко: "США почти ежедневно угрожают свержением конституционного строя, прикрываясь экономическими трудностями - теми самыми, которые сами же и создавали за 60 лет блокады".

"Любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением", - написал он.

Энергосистему кое-как запустили, запустили даже крупнейшую ТЭС Antonio Guiteras, но свет в домах по-прежнему лотерея.