Мадуро поговорил с сыном, передав послание венесуэльцам

Николас Мадуро Герра, сын похищенного президента Венесуэлы, сообщил, что разговаривал со своим отцом по телефону впервые после его захвата американскими войсками. В заявлении о создании Комитета по оказанию помощи семьям жертв американской агрессии Мадуро-младший передал народу Венесуэлы сообщение отца.

Николас Мадуро Герра, сын президента Венесуэлы:

"И слова, которые я сейчас говорю, - его слова. Мы - одна семья,  когда я вернусь, я хочу лично обнять каждого из вас".

В то же время главного противника Мадуро, Марию Мачадо, в США окрестили "сольной звездой", подрывающей успехи Трампа в Венесуэле. Она спрогнозировала скорое проведение выборов в стране, вызвав возмущение Белого дома.

В мире

Николас МадуроВенесуэла