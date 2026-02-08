3.73 BYN
Мадуро поговорил с сыном, передав послание венесуэльцам
Автор:Редакция news.by
Николас Мадуро Герра, сын похищенного президента Венесуэлы, сообщил, что разговаривал со своим отцом по телефону впервые после его захвата американскими войсками. В заявлении о создании Комитета по оказанию помощи семьям жертв американской агрессии Мадуро-младший передал народу Венесуэлы сообщение отца.
Николас Мадуро Герра, сын президента Венесуэлы:
"И слова, которые я сейчас говорю, - его слова. Мы - одна семья, когда я вернусь, я хочу лично обнять каждого из вас".
В то же время главного противника Мадуро, Марию Мачадо, в США окрестили "сольной звездой", подрывающей успехи Трампа в Венесуэле. Она спрогнозировала скорое проведение выборов в стране, вызвав возмущение Белого дома.