Макрон: ЕС в ближайшие дни примет решение по использованию замороженных российских активов

На фоне стремительно развивающихся событий вокруг Украины союзники Киева, так называемая коалиция желающих, провели экстренное заседание, по итогам которого стороны договорились создать рабочую группу по гарантиям безопасности "незалежнай".

При этом премьер Британии объявил о скорых поставках Киеву новой партии ракет для ПВО. Он также призвал союзников взять на себя обязательства по возможному размещению военного контингента на территории Украины.

В свою очередь французский лидер Макрон заявил, что страны ЕС намерены в ближайшие дни принять решение по возможности использования замороженных российских активов.