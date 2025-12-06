Евросоюз оштрафовал соцсеть X (бывший "Твиттер"), на 140 млн долларов за несоблюдение регулятивных норм ЕС. Сам Маск ответил на это непечатно, а потом предложил распустить Евросоюз, поскольку бюрократия душит европейские народы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: речь идет о систематическом уничтожении в Европе свободы слова. Это мнение поддерживает владелец и другой соцсети - "Телеграм". Павел Дуров отмечает: нормативы ЕС настолько сложны и запутаны, что соблюсти их невозможно в принципе, и Брюссель этим пользуется. Во-первых, это приносит деньги, поскольку оштрафовать можно кого угодно и когда угодно. Во-вторых, ЕС последовательно уничтожает свободу слова: цензура уже существует, и ее топор власти могут применить в любой момент.