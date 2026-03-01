Масштабные протесты проходят в Анкаре, Стамбуле, Вене, Варшаве и Лондоне

Антиамериканские и антиизраильские акции протеста проходят в Турции. Тысячи людей собрались у диппредставительств в Анкаре и Стамбуле. Протестующие сжигали флаги США и Израиля. Ранее президент Турции осудил удары по Ирану. При этом он также назвал недопустимыми ответные атаки Исламской Республики по странам Ближнего Востока.

Сотни человек вышли в поддержку Ирана в центре Вены. Акция проходит под лозунгом "Руки прочь от Ирана". Протесты также были организованы в центре Варшавы и Лондоне. Протестующие заявляли, что именно американцы спровоцировали конфликт, им его придется и остановить.