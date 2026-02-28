В Иране ширится волна народной поддержки правительства. На улицах многих городов проходят массовые митинги и демонстрации. Толпы скандируют: "Смерть Америке!".

Вопреки ожиданиям американцев, полностью отсутствуют каие-либо признаки того, что в Иране начнутся антиправительственные беспорядки.

Вашингтон и Тель-Авив ожидали, что страна обрушится во внутреннюю нестабильность: пока, однако, результат обратный - иранцы выглядят сплоченными как никогда.