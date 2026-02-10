Мексика приостановила поставки нефти на Кубу на фоне угроз пошлин Трампа, но пообещала продолжать отправлять гуманитарную помощь острову - об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Энергетический кризис на Острове свободы усугубляется - закрываются заправки, сокращаются занятия в школах, вносятся коррективы в расписание поездов. Гавана предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов. Согласно уведомлению, его не будет в девяти международных аэропортах страны целый месяц.