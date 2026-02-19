Метель, снежные заносы, множество аварий: Москву парализовал снежный апокалипсис

Снег, метель, гололедица и сильные заносы на дорогах. Москва находится снова в плену снежного циклона. На этот раз "Валли". По словам синоптиков, аномальный снегопад будет усиливаться с каждым часом и продлится до утра 20 февраля. Уровень снежного покрова может приблизиться к рекорду 60-летней давности.

Циклон "Валли" обрушился на Москву

Эта зима бьет все рекорды по количеству выпавшего снега. Не успела Москва прийти в себя от циклона "Френсис" и балканского циклона, как снова столицу России и Подмосковье заметает. Ожидается, что 19 февраля выпадет более 70 % месячной номы осадков, а сугробы в некоторых местах могут вырасти до 80 см.

Из-за сильной метели очень плохая видимость на дорогах. Департамент транспорта Москвы с самого утра советовал владельцам личных автомобилей пересаживаться на метро. Судя по количеству заснеженных машин во дворах, многие так и сделали. А те, кто предупреждения проигнорировал, попал в ДТП или встал в 9-бальные пробки, которые сегодня парализовали центр Москвы. Из-за метели ветер временами достигал 17 м/с. В некоторых районах встали трамваи, и пассажирам пришлось добираться до метро пешком.

Такая аномальная погода повлияла и на работу аэропортов. Из-за сильнейшего снегопада в московских авиагаванях отменили более 160 рейсов. С задержкой столкнулись и пассажиры, которые летели по маршруту Москва - Минск и Минск - Москва. В одном из московских районов из-за тяжести снега обрушился навес открытого ледового катка. К счастью, никто не пострадал.

В снежном плену оказалось и посольство Беларуси в Москве. Чтобы дипмиссия работала в штатном режиме, сотрудники с утра вооружились лопатами и снегоуборочными машинами.