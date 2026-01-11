МИД Кубы прокомментировал заявления Трампа

В МИДе Кубы ответили на заявления Трампа об экономической блокаде и давлении на остров. Там заявили, что в отличие от Вашингтона, Гавана не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран. В сообщении подчеркивается, что действия Вашингтона угрожают всему миру, а "справедливость - на стороне Кубы".