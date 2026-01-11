3.68 BYN
МИД Кубы прокомментировал заявления Трампа
Автор:Редакция news.by
В МИДе Кубы ответили на заявления Трампа об экономической блокаде и давлении на остров. Там заявили, что в отличие от Вашингтона, Гавана не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран. В сообщении подчеркивается, что действия Вашингтона угрожают всему миру, а "справедливость - на стороне Кубы".
Напомним, ранее Трамп объявил о полном прекращении венесуэльских поставок нефти и денег на Кубу, обвинив Гавану в многолетнем существовании за счет щедрой поддержки Каракаса. Трамп призвал кубинское руководство пойти на сделку с США, пока не стало поздно.