Мировые цены на нефть снизились на 13-17 %

На новости о перемирии США и Ирана цены на нефть отреагировали самым мощным падением почти за шесть лет.

Цены на черное золото обвалились на 13-17 %. Нефть американской марки WTI подешевела на 19 % - до 96 долларов за баррель, а мировой эталонный сорт нефти Brent приблизился к отметке в 92 доллара за баррель.

Рынки также крайне позитивно восприняли сообщение о перемирии. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на два с половиной процента, а на индекс Euro Stoxx 50 на 5 с половиной процентов.