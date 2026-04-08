Мировые цены на нефть снизились на 13-17 %
Автор:Редакция news.by
На новости о перемирии США и Ирана цены на нефть отреагировали самым мощным падением почти за шесть лет.
Цены на черное золото обвалились на 13-17 %. Нефть американской марки WTI подешевела на 19 % - до 96 долларов за баррель, а мировой эталонный сорт нефти Brent приблизился к отметке в 92 доллара за баррель.
Рынки также крайне позитивно восприняли сообщение о перемирии. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на два с половиной процента, а на индекс Euro Stoxx 50 на 5 с половиной процентов.
Уверенный рост демонстрируют и азиатские фондовые рынки. Японский индекс Nikkei вырос более чем на 4 %, а южно-корейский Kospi - на 6%.