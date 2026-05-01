Многотысячные шествия в Вене и сотни задержанных в Стамбуле: как прошел Первомай в мире

В столице Австрии прошла многотысячная демонстрация. Участники акции выступали за скорейшее установление мира на планете, а от властей требовали защиты прав трудящихся. Демонстранты считают, что ситуация на рынке труда в Австрии резко ухудшилась за последние годы: зарплаты не поспевают за инфляцией, пенсионный возраст повышается, а самих пенсий не достает для обеспечения нормальной жизни.

Война против Ирана, в которой Евросоюз хоть и не участвует, но проявил себя не лучшим образом, ведет к резкому снижению уровня жизни в ЕС. Манифестанты в Вене считают, что правительство Австрии просто обязано активнее защищать своих граждан от экономических невзгод.

1 мая в Турции: в Стамбуле пресекли несогласованную акцию

В Турции левые попытались провести несогласованную с властями демонстрацию, которая была пресечена полицией. Манифестанты попробовали проникнуть на стамбульскую площадь Таксим, закрытую для протестов после трагических событий 50-летней давности, когда здесь произошло массовое убийство.

Задержаны в ходе несогласованной акции были 350 человек.