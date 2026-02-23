3.73 BYN
Мощный снегопад парализовал северо-восток США: режим ЧП введен в нескольких штатах
Автор:Редакция news.by
Более 60 млн жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада. Свыше 100 тыс. домов сразу в нескольких штатах остались без электричества.
Обе палаты Конгресса на фоне непогоды перенесли на 24 февраля проведение голосований по различным инициативам. В Нью-Йорке для движения машин закрыты автомагистрали, в школах отменены занятия, а по всему городу открыты пункты обогрева.
По информации синоптиков, помимо снежного апокалипсиса, жителей побережья Нью-Джерси ждет сильный ветер со скоростью до 112 км/ч. В штатах, оказавшихся под ударом стихии, может выпасть от 30 до 60 см снега.