Москву снова засыпает снегом

Москву из-за циклона вновь засыпает снегом. За ночь в российской столице выпало около 18 % месячной нормы осадков, а в отдельных районах Подмосковья до 33 %. На дорогах пробки и аварии, общественный транспорт застревает в сугробах - пассажиры выходят из автобусов и идут пешком.