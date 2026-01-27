Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Москву снова засыпает снегом

Москву из-за циклона вновь засыпает снегом. За ночь в российской столице выпало около 18 % месячной нормы осадков, а в отдельных районах Подмосковья до 33 %. На дорогах пробки и аварии, общественный транспорт застревает в сугробах - пассажиры выходят из автобусов и идут пешком.

Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет воздушных судов. Другие московские воздушные гавани работают в штатном режиме.

По прогнозам, снегопад в российской столице продлится более двух суток.

Разделы:

В миреРоссия

Теги:

снегопадРоссия