МВД Кубы: задержанные с катера признались в террористических намерениях

У берегов Кубы между кубинскими пограничниками и скоростным катером под флагом США произошла перестрелка.

МВД латиноамериканской страны заявляет, что катер нарушил границу и первым открыл огонь по пограничникам, ранив офицера. В ответном огне, по официальным данным Гаваны, на борту катера погибли четыре человека, еще шестеро ранены и находятся в кубинских больницах.

Как заявили в МВД республики, все задержанные являются кубинцами, проживающими в США. В ведомстве добавили: задержанные признались в террористических намерениях, у них изъяты винтовки, пистолеты, взрывные устройства, оптические прицелы и камуфляжи.

Рубио отверг причастность администрации США к инциденту. Госсекретарь потребовал срочного расследования.