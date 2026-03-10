Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На Ближнем Востоке сокращается добыча нефти

Мировой энергокризис с каждым днем усугубляется. Добыча нефти на Ближнем Востоке сокращается. Саудовская Аравия снизила объемы на 2 млн баррелей в день, Ирак - почти на 3 млн в день, об этом пишет Bloomberg.

К аналогичным шагам прибегли и другие крупнейшие экспортеры нефти: ОАЭ сокращают добычу черного золота на 500-800 тыс. баррелей в день, Кувейт - примерно на 500 тыс.

Причина приостановки работы - полная блокада Ормузского пролива, что приводит к переполнению нефтехранилищ.

Ситуация затрагивает практически все регионы мира: повсеместно фиксируется дефицит топлива и резкие скачки цен на энергоресурсы.

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

нефть