На Ближнем Востоке сокращается добыча нефти
Автор:Редакция news.by
Мировой энергокризис с каждым днем усугубляется. Добыча нефти на Ближнем Востоке сокращается. Саудовская Аравия снизила объемы на 2 млн баррелей в день, Ирак - почти на 3 млн в день, об этом пишет Bloomberg.
К аналогичным шагам прибегли и другие крупнейшие экспортеры нефти: ОАЭ сокращают добычу черного золота на 500-800 тыс. баррелей в день, Кувейт - примерно на 500 тыс.
Причина приостановки работы - полная блокада Ормузского пролива, что приводит к переполнению нефтехранилищ.
Ситуация затрагивает практически все регионы мира: повсеместно фиксируется дефицит топлива и резкие скачки цен на энергоресурсы.