На что пошел Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном - мнение эксперта

Несмотря на перемирие между Вашингтоном и Тегераном, американские корабли, самолеты и военные останутся на своих местах рядом с Ираном до тех пор, пока не будет выполнено достигнутое соглашение, заявил Трамп.

"Сейчас весь мир пытается определиться, кто все-таки победил в этой войне (будем считать ее условно законченной). США, безусловно, говорят, что они. Но это тот инструмент и механизм, которым воспользовался Китай через Пакистан для того, чтобы дать возможность Трампу сохранить лицо и красиво выйти из этой истории. Что касается Ирана, он тоже уже объявил себя победителем. 10 пунктов достаточно жесткие и в экономической и финансовой перспективе очень выгодные. Можно сказать, что Тегеран в этой схватке, понеся человеческие жертвы, потеряв огромное количество своего руководства, но тем не менее легализовал плату судов, проходящих через его пролив. Причем прирост ВВП, по самым скромным подсчетам, составит 20 % доход от пролива".