На Кубе начались народные волнения - новая цель США?

Американская администрация планирует отвлечь внимание от Ирана с помощью Кубы. На Острове свободы уже несколько дней подряд проходят массовые акции из-за энергетического и продовольственного кризиса.



Протестующие громят административные здания и магазины. Разгромлены отделения правящей Коммунистической партии в нескольких регионах страны. МВД Кубы арестовало 5 человек, причастных к беспорядкам. Власти намерены жестко пресекать любые формы открытого неповиновения.



Президент Мигель Диас-Канель заявил, что руководство страны относится с пониманием к отчаянию граждан, но не потерпит насилия и вандализма. Ранее Трамп не исключил захват Кубы, если местные власти не согласятся сотрудничать со Штатами.



Отметим, после трех месяцев нефтяной блокады со стороны США остров оказался на грани гуманитарной катастрофы. Отключения света достигают 15 часов в сутки, наблюдается нехватка продуктов, многие магазины и учреждения не работают.