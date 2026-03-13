На Кубе откладывают операции из-за нехватки электроэнергии. Десятки тысяч граждан лишены возможности получить жизненно важную помощь. И среди них много детей. Об этом сообщил президент Диас-Канель, объяснив данную ситуацию энергетической блокадой, которую ввели Соединенные Штаты.

Он отметил, что остров в настоящий момент решает проблемы с энергетикой, используя свою нефть, ТЭЦ и возобновляемую энергию. При этом наращивается добыча нефти на новых месторождениях.