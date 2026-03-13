На Кубе откладывают операции из-за нехватки электроэнергии
Автор:Редакция news.by
На Кубе откладывают операции из-за нехватки электроэнергии. Десятки тысяч граждан лишены возможности получить жизненно важную помощь. И среди них много детей. Об этом сообщил президент Диас-Канель, объяснив данную ситуацию энергетической блокадой, которую ввели Соединенные Штаты.
Он отметил, что остров в настоящий момент решает проблемы с энергетикой, используя свою нефть, ТЭЦ и возобновляемую энергию. При этом наращивается добыча нефти на новых месторождениях.
Агентство Bloomberg узнало детали плана Трампа насчет Кубы. По информации источников, американский лидер использует экономическое давление, чтобы сделать островное государство финансово зависимым от Вашингтона.