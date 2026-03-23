Наглости нет предела: украинские спецслужбы прослушивали телефон Петера Сийярто

Минюст Венгрии расследует факт прослушки украинскими спецслужбами телефона главы МИД страны Петера Сийярто. Премьер Виктор Орбан подчеркнул, что прослушивание телефонных разговоров члена правительства является серьезным нападением на Венгрию.



Номер телефона Сийярто мог передать Украине местный журналист. Сам же министр предположил, что в этом замешана проукраинская оппозиция внутри Венгрии.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии: "Несмотря на давление, несмотря на операции спецслужб, мы не сдадимся. Мы будем продолжать бороться, чтобы они не смогли втянуть Венгрию в войну. Мы продолжаем ясно давать понять, что не позволим вывозить деньги венгерского народа в Украину, не позволим украинцам вступить в Европейский союз и будем продолжать бороться за дешевую энергию".