НАТО досрочно начнет патрулирование Балтики
Автор:Редакция news.by
Североатлантический альянс попросил Турцию досрочно отправить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства Балтийского региона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
У НАТО уже есть договоренность о развертывании турецких самолетов в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года. Однако теперь, как указывает агентство, альянс намерен провести ротацию в Эстонии в период с августа по декабрь. Причиной называют некое "нарушение воздушного пространства". Анкара пока не дала свой ответ.