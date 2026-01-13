Смотреть онлайнПрограмма ТВ
НАТО досрочно начнет патрулирование Балтики

Североатлантический альянс попросил Турцию досрочно отправить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства Балтийского региона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

У НАТО уже есть договоренность о развертывании турецких самолетов в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года. Однако теперь, как указывает агентство, альянс намерен провести ротацию в Эстонии в период с августа по декабрь. Причиной называют некое "нарушение воздушного пространства". Анкара пока не дала свой ответ.

