"Не советую прибегать к шантажу" - Мадьяр пригрозил Зеленскому из-за нефтепровода "Дружба"

Конфликт между Венгрией и Украиной по поводу нефтепровода "Дружба" продолжает полыхать и после того, как в Будапеште стартовал процесс смены руководства. Венгерская сторона объявила, что трубопровод будет запущен 21 апреля в полдень: он простаивал с конца января и официальный Киев отказывался дать объяснения, отчего прекратились прокачка нефти в Венгрию и Словакию.

Пока не ясно, действительно ли поставки энергоресурсов в Европу возобновятся. Еще 20 апреля Киев требовал вернуть ему 100 млн евро, которые несколько недель назад арестовали венгерские власти. Есть все основания полагать, что эти деньги были коррупционным доходом украинских чиновников.

Киев отказывал в инспекциях нефтепровода даже представителям ЕС. Таким образом, нельзя быть уверенными, что этот конфликт вскоре, наконец, разрешится. Будущий венгерский премьер, глава победившей на недавних выборах партии "Тиса", уже выступил с предупреждением Зеленскому. Причем, риторика Мадьяра ничем не отличается по степени жесткости от риторики уходящего Виктора Орбана.

Петр Мадьяр, будущий премьер-министр, глава партии "Тиса":