Нефтяной экспорт из Персидского залива остановлен: Европа в зоне риска
Экспорт нефти из стран Персидского залива практически остановлен. На мировом рынке дефицита пока нет, но усиливаются панические настроения: в течение месяца предложение физической нефти резко снизится.
Китай успел сделать запасы в объеме около 400 млн баррелей и тем самым обезопасил себя от дефицита до середины 2026 года, США пользуются своим стратегическим запасом.
Пока самым сложным остается положение европейских потребителей: половину нефти они получают из США, но американцы, по всем приметам, либо сократят поставки, либо увеличат цены. Это зависит от того, как долго продлится война и какой урон нефтеторговле она нанесет.
Трамп заявляет, что Штаты уже победили и, похоже, он готов остановить войну. Но Тегеран требует от США компенсации причиненного урона и снятия ограничений на свою ядерную программу.