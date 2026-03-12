Нефтяной экспорт из Персидского залива остановлен: Европа в зоне риска

Экспорт нефти из стран Персидского залива практически остановлен. На мировом рынке дефицита пока нет, но усиливаются панические настроения: в течение месяца предложение физической нефти резко снизится.

Китай успел сделать запасы в объеме около 400 млн баррелей и тем самым обезопасил себя от дефицита до середины 2026 года, США пользуются своим стратегическим запасом.

Пока самым сложным остается положение европейских потребителей: половину нефти они получают из США, но американцы, по всем приметам, либо сократят поставки, либо увеличат цены. Это зависит от того, как долго продлится война и какой урон нефтеторговле она нанесет.