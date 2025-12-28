3.71 BYN
Неизвестные расстреляли посетителей местной мечети в городе Хо в Гане
Автор:Редакция news.by
В городе Хо, который расположен на юго-востоке африканского государства Гана, группа неизвестных расстреляла посетителей местной мечети.
Сообщается как минимум об 11 раненых, часть из которых находится в критическом состоянии. Правительственные военные сумели задержать подозреваемых. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
По первоначальным данным, расстрел стал следствием застарелого религиозного конфликта, который издавна разделяет местных жителей.