Неизвестные расстреляли посетителей местной мечети в городе Хо в Гане

В городе Хо, который расположен на юго-востоке африканского государства Гана, группа неизвестных расстреляла посетителей местной мечети.

Сообщается как минимум об 11 раненых, часть из которых находится в критическом состоянии. Правительственные военные сумели задержать подозреваемых. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

По первоначальным данным, расстрел стал следствием застарелого религиозного конфликта, который издавна разделяет местных жителей.

