logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Новая эскалация в Карибском бассейне: разведка ВВС США активизировалась у берегов Кубы

В Карибском бассейне готовится новая эскалация. Резко возросло количество разведывательных полетов ВВС США у берегов Кубы, сообщает CNN.

С февраля военные совершили не менее 25 вылетов с использованием самолетов и БПЛА, большинство из них - вблизи двух крупнейших городов страны: Гаваны и Сантьяго-де-Куба. В некоторых случаях самолеты и дроны подлетали на расстояние до 40 миль от побережья.

До февраля подобные полеты были крайне редкими. Увеличение их количества совпадает с усилением риторики Трампа против Острова свободы. Эксперты проводят прямые параллели с событиями в Венесуэле и Иране. Именно такие массированные вылеты разведки всегда предшествовали военным операциям Вашингтона.

Разделы:

В миреСША

Теги:

СШАКуба