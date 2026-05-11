Новая эскалация в Карибском бассейне: разведка ВВС США активизировалась у берегов Кубы
Автор:Редакция news.by
В Карибском бассейне готовится новая эскалация. Резко возросло количество разведывательных полетов ВВС США у берегов Кубы, сообщает CNN.
С февраля военные совершили не менее 25 вылетов с использованием самолетов и БПЛА, большинство из них - вблизи двух крупнейших городов страны: Гаваны и Сантьяго-де-Куба. В некоторых случаях самолеты и дроны подлетали на расстояние до 40 миль от побережья.
До февраля подобные полеты были крайне редкими. Увеличение их количества совпадает с усилением риторики Трампа против Острова свободы. Эксперты проводят прямые параллели с событиями в Венесуэле и Иране. Именно такие массированные вылеты разведки всегда предшествовали военным операциям Вашингтона.