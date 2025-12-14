Новая стратегия США: Трамп меняет правила игры, подрывая ЕС

Последний гвоздь в крышку гроба Евросоюза забивает президент США Дональд Трамп. Раскол между Соединенными Штатами Америки и ключевыми европейскими столицами усугубляется. Новая стратегия США - построить союз сильнейших, и ни одной евросоюзовской страны в списке нет.

Европейская организация должна быть ликвидирована, написал Илон Маск в своей соцсети Х. Там нет свободы слова, а Брюссель - это угроза демократии. После таких лозунгов обычно начинались "революции", а власть в неугодных странах менялась. Назрел трансатлантический раскол. Подробности - в рубрике "Катюшин расчет".

Европу штормит, локомотив Евросоюза идет под откос, но главная угроза исходит совсем не с Востока, а из Вашингтона. Пока всем своим видом Брюссель пытается показать миру единство, подножку ставит некогда главный стратегический союзник. США клеймят "угрозой", а самый влиятельный бизнесмен мира призывает ликвидировать европейский проект.

Свободная Европа оказалась совсем не свободной, а угрозой для свободы всего мира. Яркое слово демократии - это фантик, за которым скрывается гнилая диктатура. Для кого-то это совсем не новость, однако лбами столкнулись некогда союзники и по идеологии, и по экономике, и по военному альянсу. Союзные узы сплетались под лозунгами строительства и процветания демократии во всем мире, но теперь все иначе.

Цитата Илона Маска в соцсети Х news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a42688b-f299-44fa-8202-157916cdea41/conversions/f0e3545a-51b7-4f77-a886-23517edd67b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a42688b-f299-44fa-8202-157916cdea41/conversions/f0e3545a-51b7-4f77-a886-23517edd67b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a42688b-f299-44fa-8202-157916cdea41/conversions/f0e3545a-51b7-4f77-a886-23517edd67b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a42688b-f299-44fa-8202-157916cdea41/conversions/f0e3545a-51b7-4f77-a886-23517edd67b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Илон Макс, соратник Трампа и влиятельный американский миллиардер, призвал ликвидировать Европейский союз. По его мнению, бюрократия объединения "медленно до смерти душит Европу". Евросоюз - это "Четвертый рейх", соглашается Маск комментарием "в значительной степени" на публикацию из слияния флагов ЕС и нацистов.

Серия заявлений последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 млн евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. Соцсеть также обвинили в непрозрачности правил рекламы и отказе в предоставлении данных о лайках и репостах, то есть в Брюсселе хотят видеть и знать, кого лайкают граждане.

Тимур Шафир news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e7f15a5-335e-400c-9466-6f7d4734de92/conversions/d5a148d5-f422-43b1-a722-3259e93c04e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e7f15a5-335e-400c-9466-6f7d4734de92/conversions/d5a148d5-f422-43b1-a722-3259e93c04e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e7f15a5-335e-400c-9466-6f7d4734de92/conversions/d5a148d5-f422-43b1-a722-3259e93c04e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e7f15a5-335e-400c-9466-6f7d4734de92/conversions/d5a148d5-f422-43b1-a722-3259e93c04e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Помимо того, что в медиа Западной Европы вводится самая настоящая цензура, совсем скоро и уголовные преследования инакомыслящих людей там станут нормой. Это все будет проходить под бравурные разговоры о свободе прессы и самовыражения. Но это будет самый настоящий концлагерь, в котором те, кто не согласны с основной линией партии из Брюсселя, не будут иметь право голоса и их будут преследовать".

Проблема в том, что брюссельским бюрократам просто не нравится, что платформа отказывается ограничивать высказывания против той политики, которую проводит Брюссель. Именно в этом ЕС видит грядущую угрозу для своей политики.

Ральф Шелльхаммер, политолог (Австрия):

"Наблюдается тенденция, что по мере роста общественного разочарования вместо того, чтобы бороться с тем, что вызывает гнев людей, предпринимаются попытки не подавлять напрямую, но все больше затруднять людям возможность выразить этот гнев. Сейчас обсуждается вопрос о том, как можно запретить некоторым кандидатам от партии "Альтернатива для Германии" баллотироваться в Германии. Таким образом принимаются все меры, чтобы удержать тех, кто находится у власти, и уменьшить реальные шансы на политические перемены в Европе. А это часто является первым шагом перед революционным взрывом".

За этот революционный взрыв выступает сам Трамп и его администрация. Соцсеть Х стала первой оштрафованной платформой, хотя закон о цифровых технологиях существует с 2023 года. Еще в конце ноября американские власти призывали европейцев смягчить законодательство, взамен обещали снизить пошлины на европейскую сталь. Однако Европа демонстративно ударила именно по Маску. Натовский домик шатается, и трещина пошла на уровне фундамента. Для Европы случился неприятный факт год назад - это Трамп.

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99345be3-7821-4466-9e39-93e1f179727a/conversions/85c7258c-7efd-416c-8a8f-7e0d1f3ba6bb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99345be3-7821-4466-9e39-93e1f179727a/conversions/85c7258c-7efd-416c-8a8f-7e0d1f3ba6bb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99345be3-7821-4466-9e39-93e1f179727a/conversions/85c7258c-7efd-416c-8a8f-7e0d1f3ba6bb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99345be3-7821-4466-9e39-93e1f179727a/conversions/85c7258c-7efd-416c-8a8f-7e0d1f3ba6bb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Трамп, президент США:

"Европа совсем другая. Если все будет продолжаться в том же духе, то, на мой взгляд, многие из этих стран перестанут быть жизнеспособными. Их миграционная политика - это катастрофа".

В американо-европейских отношениях присутствует завивающийся по спирали кризис, а скандал вокруг платформы Х - это один из его витков. Хотя формально Маск сейчас не в команде Трампа, американский лидер высказался по поводу действий чиновников ЕС против соцсети.

"Послушайте, Европе нужно быть очень осторожной. Они делают много всего. Мы хотим сохранить Европу. Но она движется в неправильном направлении. Это очень плохо для людей", - заявил Дональд Трамп.

Стратегия национальной безопасности США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1e2c1a8-3fec-402f-ab5d-c0d18aae199d/conversions/15b497c0-348f-4765-8e12-c908a569ccbb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1e2c1a8-3fec-402f-ab5d-c0d18aae199d/conversions/15b497c0-348f-4765-8e12-c908a569ccbb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1e2c1a8-3fec-402f-ab5d-c0d18aae199d/conversions/15b497c0-348f-4765-8e12-c908a569ccbb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1e2c1a8-3fec-402f-ab5d-c0d18aae199d/conversions/15b497c0-348f-4765-8e12-c908a569ccbb-xl-___webp_1920.webp 1920w

О том, что существование ЕС как объединения Трамп больше не видит, говорит и недавно опубликованная стратегия национальной безопасности США. В документе Китай и Россия почти не упоминаются как угрозы. Катком Штаты проходятся по Европейскому союзу. Страны объединения представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию. В докладе делается вывод, что Европейский континент может стать слишком слабым, чтобы оставаться "надежным союзником США".

Малек Дудаков, политолог-американист:

"Я думаю, что можно говорить уже о настоящем коллапсе некогда еще имевшего места трансатлантического единства. Соединенные Штаты движутся в своем направлении. На днях была представлена стратегия нацбезопасности США, в которой очень много критикуется Европа за то, что она ушла не туда. При этом Соединенные Штаты перефокусируются на конкуренцию с Китаем в Азии и на работу в своем Западном полушарии".

Трамп и его соратники не просто перестали воспринимать "старый мир" силой, которая заслуживает уважения и права голоса. Отныне это инкубатор деструктивной идеологии. Подтверждением тому является самое резкое оскорбление в адрес Брюсселя в отрывке, который посвящен новому геополитическому балансу сил.

Предлагается, например, создание Core 5 вместо существующей G7. Там нет ни одного европейского государства в отдельности либо ЕС вместе. Это Соединенные Штаты, Китай, Россия, Индия и Япония. Фактическая роль Брюсселя сводится к роли зрителя на мировой арене.

То есть не блоком должна существовать Европа, а отдельными единицами. Штаты хотят работать активнее, например, с Австрией, Венгрией, Италией, Польшей, и задачу ставят не просто дружить домами, а заставить их отдалиться от ЕС.

"Что касается Европы, там пока что партия "войны" доминирует, но впереди грядет большой электоральный цикл. Я думаю, что многие из представителей этой партии просто проиграют на выборах, и в таком случае повестка внутри Европы также начнет постепенно меняться", - отметил Малек Дудаков.

США меняют стратегию. Разрушить новые центры силы не получается, значит нужно их признать, чтобы в назревающей модели мироустройства сохранить роль сверхдержавы, а страны, входящие в ЕС, становятся в "доктрине" уже добычей. Брюссель находится в панике, США недвусмысленно намекают и прописывают в доктрине: впереди выборы, и нынешние политики европейской партии "войны" более неугодны.