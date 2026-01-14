Обыски и разоблачения: Юлии Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы

Очередной коррупционный скандал в Украине. По данным СМИ, экс-премьеру Украины и лидеру партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы. Ее подозревают в подкупе депутатов из других фракций, которых уговаривали голосовать за или против конкретных законопроектов.



Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. Сама политик подтвердила, что в ее офисе прошли обыски, однако она отвергает все обвинения. По словам Тимошенко, у нее забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.