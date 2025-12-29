Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Ограничения Китаем экспорта серебра прокомментировал Илон Маск

Серебро подорожало до нового исторического максимума. С начала года цены на драгоценный металл выросли более чем на 180 % из-за дефицита поставок и высокого спроса.

Цена на пике поднялась выше 82 долларов за унцию.

Резкий скачок вызвал комментарий главы Tesla Илона Маска, который в ответ на сообщение в соцсетях о китайских экспортных ограничениях написал: "Это нехорошо. Серебро необходимо во многих промышленных процессах".

Илон МаскКитай