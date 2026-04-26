Похоже, в Болгарии нашли свой способ борьбы с евродиктатом. Там на парламентских выборах победила партия экс-президента Румена Радева. Западные СМИ его уже окрестили болгарским Орбаном, эдаким "тараном", который может ударить по единству ЕС.

Будущий премьер, по крайней мере, обещает ставить интересы Софии выше требований Брюсселя. А это значит, что если экономическое сотрудничество с Россией соответствует требованиям болгар, он сделает все, чтобы заставить Евросоюз с этим считаться. Со всеми вытекающими в том числе и для Киева.

Брюссель так ярко отмечал победу Мадьяра в Венгрии, что неожиданно для самого себя пропустил вспышку из Софии. Виктория партии "Прогрессивная Болгария" на досрочных парламентских выборах заставила Евросоюз дрожать от страха. Там всерьез опасаются, что теперь будущий премьер Румен Радев перехватит эстафетную палочку Орбана и займет крайне евроскептическую и антиукраинскую позицию. И вполне возможно, что эти страхи обоснованы.

Румен Радев, лидер партии "Прогрессивная Болгария":

"Я надеюсь, что мы будем развивать практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равном отношении - таков наш подход. Мы должны уважать общую историю, вы знаете роль России в освобождении Болгарии. Это очень важно, и, конечно, мы никогда этого не забудем. И сегодняшние отношения должны основываться на практическом подходе, особенно в области экономики и безопасности".

Румен Радев, лидер партии "Прогрессивная Болгария"

Кстати, это заявление слышали не только в Брюсселе, но и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России, на основании итогов выборов в Болгарии пока рано делать выводы, что "общеевропейский климат" в отношении Москвы поменяется, но определенные положительные моменты проглядываются.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и других некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с Российской Федерацией. Нам это импонирует, мы это приветствуем. Мы тоже считаем, что любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Впрочем, как отмечают аналитики, победу партии Румена Радева на выборах стоит связывать не с ростом пророссийских настроений в Восточной Европе, а, скорее, с ухудшением положения Брюсселя, обещаниям которого просто перестают верить. Сам же политик в большей степени прагматик, который будет заботиться исключительно о благополучии собственной страны, и люди ему верят.

"Я надеюсь, что мы победим коррупцию, или, по крайней мере, коррупции станет намного меньше, чем сейчас. Я надеюсь, что у нас будет лучшее будущее для молодежи, я надеюсь, что люди, наконец, станут активнее использовать свой голос на выборах", - отметила жительница Болгарии.

Так кто же этот человек, которого западные СМИ окрестили "ночным кошмаром" Брюсселя и "троянским конем" Кремля? Если кратко, то генерал-майор, бывший командующий ВВС Болгарии. Занимал пост президента страны с 2017 по 2026 год. Будучи главой государства, неоднократно критиковал парламентариев за пренебрежение интересами граждан, в результате чего и стал самым популярным политиком в республике.

Ася Зуан, журналистка (Болгария):

"Его появление в новом понимании в глазах болгарского народа случилось, когда он сделал беспрецедентный шаг до выборов, когда он заранее, впервые в современной политической истории Болгарии, сложил полномочия как президент. Для чего он это сделал? Чтобы выйти из номинальной функции президента, поскольку он видит ситуацию. Я даже связываю это с тем, что он услышал тревогу болгарского народа. Напомню, мы проводили очень сильные, мощные протесты, но правительство нас не слышало и не видело. У нас тоже есть беспрецедентная цензура. И именно тогда он встал на сторону народа, случилось внутреннее "обещание" между народом и политической фигурой. Можно сказать, что люди ему поверили и пошли за ним, поскольку за последнее как минимум 15 лет мы находимся в затяжном политическом кризисе. Люди не доверяют властям, не признают их, не видят в их лице государственников".

протесты в Болгарии

Конечно, вряд ли Радев станет вторым Орбаном, политического весаа и решительности маловато. Если предыдущее правительство Венгрии было готово расстаться с замороженными Брюсселем средствами, то София себе такого позволить не сможет. Все же экономическое положение страны вынуждает ее быть покладистой. Новый премьер-министр больше похож на словацкого Фицо, который выступает голосом разума и примирения. Впрочем, если начнут давить, то и у Радева есть чем ответить. Например, перекрыть поставки оружия Киеву.

"На мой взгляд, этот человек умен и уравновешен, он не станет лезть на рожон. Самое большее - он может помешать нам оказывать помощь Украине от бедных болгар, которым не хватает на себя, на своих обездоленных, на нищих, которые роются в мусорных баках. Мы не можем выделять такие колоссальные суммы. В Украине идет война, мы все сожалеем об этом, мы сочувствуем людям, но мы слишком бедны", - объяснила жительница Болгарии.

Так если ресурс Радева на самом деле так ограничен, откуда же в Брюсселе такие панические настроения? Наверное, потому что там просто любят по любому поводу впадать в истерику или потому, что сегодня ЕС уже не экономический союз, который когда-то обещал всем странам-участницам всеобщее благоденствие. Теперь это, скорее, "коллективная анти-Россия", почему-то мечтающая о большой войне. И Болгарии с новым правительством вряд ли удастся сохранить нейтралитет и позицию "и нашим, и вашим".

Эвелина Славкова, аналитик (Болгария):

"Радев явно избегает однозначных позиций "да" или "нет", вместо этого стремясь к балансу. Это может быть приемлемо во время предвыборной кампании, но когда вы руководите страной, вам, безусловно, придется давать четкие, однозначные ответы. В сегодняшнем глобальном политическом климате вы, в конечном счете, должны занять твердую позицию в том или ином направлении".

Но, как говорится, лиха беда начало. Болгария в своем нынешнем евроскептицизме может обрести новых союзников и пойти на Брюссель уже единым фронтом, например, если Мадьяр в итоге окажется, как многие предсказывают, продолжателем политики Орбана.

Сейчас вообще все больше стран ЕС задаются вопросом, а хотят ли они плясать под дудку фон дер Ляйен и себе в убыток спонсировать Киев. В этот список можно внести Словакию, Чехию, Польшу, Грецию, Испанию. Все они хотят в первую очередь решать внутренние проблемы и поднимать свою собственную экономику.