Орбан: Европа не выживет без российской нефти

Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива. Об этом заявил премьер-министр Венгрии.

Виктор Орбан подчеркнул, что в течение двух недель это станет очевидно всем. Он также добавил, что ошибочная политика Евросоюза уже привела объединение к изоляции и продолжает приближать к банкротству. Энергетический кризис не преодолеть без диалога с Россией, США и Китаем, резюмировал премьер Венгрии.

Как сообщает Politico, Орбан покинул саммит ЕС в приподнятом настроении, заблокировав 90 млрд евро для Украины. Разногласия достигли "беспрецедентного" накала.

