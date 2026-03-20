Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива. Об этом заявил премьер-министр Венгрии.

Виктор Орбан подчеркнул, что в течение двух недель это станет очевидно всем. Он также добавил, что ошибочная политика Евросоюза уже привела объединение к изоляции и продолжает приближать к банкротству. Энергетический кризис не преодолеть без диалога с Россией, США и Китаем, резюмировал премьер Венгрии.