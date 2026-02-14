3.72 BYN
Орбан после оскорбления от Зеленского заявил, что Украина не войдет в ЕС
Автор:Редакция news.by
Премьер Венгрии Орбан исключил возможность вступления Украины в ЕС после оскорбительного выпада Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Последний в грубой форме заявил о нежелании Будапешта усиливать поддержку Киева. В ответ Орбан написал в соцсети X: "Это обсуждение не обо мне и не о Вас.
Речь о будущем Венгрии, Украины и Европы. Поэтому вы не можете стать членом Евросоюза". Петер Сийярто назвал слова Зеленского "грубым оскорблением и хамством", а также подчеркнул, что Венгрия не даст средства на продолжение конфликта и не позволит втянуть себя в войну.