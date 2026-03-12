Орбан заявил об угрозах в адрес своей семьи со стороны украинских силовиков

Премьер Венгрии заявил, что конфликт между Будапештом и Киевом приобретает неожиданный характер - украинцы для достижения своих целей готовы, похоже, прибегнуть к террору.

"Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и моим внукам. Все в порядке, но у всего есть предел!" - заявил Виктор Орбан.

Орбан имеет в виду заявление отставного генерала украинского СБУ Омельченко: тот объявил, что его коллегам прекрасно известно, где живет, отдыхает, гуляет сам Орбан, и премьеру следовало бы подумать о своих детях и внуках. Понять это иначе как угрозу убийством невозможно.

Между тем накануне Орбан подписал указ, который позволяет не возвращать Киеву арестованные недавно миллионы долларов и евро, а также золото: груз, который оценивается в 90 млн, задержали недавно на окраине Будапешта.