Ответ на шантаж - Орбан заблокирует новый пакет антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии созвал экстренное заседание Совета по энергетической безопасности страны в связи с блокировкой Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В рамках заседания Виктор Орбан заявил, что до возобновления Украиной поставок нефти он не даст принять ЕС новый пакет антироссийских санкций.

"Мы также решили, что до тех пор, пока не возобновится транспортировка энергоресурсов по нефтепроводу "Дружба", мы не будем поддерживать европейскую политику санкций; следовательно, мы также отклоняем 20-й пакет антироссийских ограничительных мер, представленный на рассмотрение ЕС. Но если транзит нефти возобновится, то и нормальные отношения с Украиной будут восстановлены".