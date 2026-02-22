3.73 BYN
Ответ на шантаж - Орбан заблокирует новый пакет антироссийских санкций
Премьер-министр Венгрии созвал экстренное заседание Совета по энергетической безопасности страны в связи с блокировкой Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В рамках заседания Виктор Орбан заявил, что до возобновления Украиной поставок нефти он не даст принять ЕС новый пакет антироссийских санкций.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Мы также решили, что до тех пор, пока не возобновится транспортировка энергоресурсов по нефтепроводу "Дружба", мы не будем поддерживать европейскую политику санкций; следовательно, мы также отклоняем 20-й пакет антироссийских ограничительных мер, представленный на рассмотрение ЕС. Но если транзит нефти возобновится, то и нормальные отношения с Украиной будут восстановлены".
На протяжении месяца Украина препятствует транзиту российской нефти в Венгрию через "Дружбу" по политическим мотивам. В ответ Будапешт уже прекратил поставки дизельного топлива в Украину и заблокировал предоставление ей "военного кредита" Евросоюза на 90 млрд евро.