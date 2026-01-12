Пекин и Анкара выступили против вмешательства в дела Ирана

В МИД КНР заявили, что Китай выступает против применения силы или угроз в международных отношениях, и призвали все стороны содействовать миру и стабильности на Среднем Востоке.

В ведомстве выразили надежду, что иранское правительство и народ смогут преодолеть нынешние трудности и сохранить стабильность государства.