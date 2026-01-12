3.70 BYN
Пекин и Анкара выступили против вмешательства в дела Ирана
Автор:Редакция news.by
В МИД КНР заявили, что Китай выступает против применения силы или угроз в международных отношениях, и призвали все стороны содействовать миру и стабильности на Среднем Востоке.
В ведомстве выразили надежду, что иранское правительство и народ смогут преодолеть нынешние трудности и сохранить стабильность государства.
С предостережением выступили и в соседней с Ираном Турции. Представитель правящей в этой стране партии заявил: вмешательство иностранных сил в дела Ирана лишь усугубит положение дел в этой стране.