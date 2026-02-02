3.75 BYN
Переговоры между Ираном и США могут состояться в ближайшие дни
Есть шанс на дипломатичное разрешение напряженности на Ближнем Востоке. Переговоры между Ираном и США, вероятно, состоятся в ближайшие дни.
Потенциально переговорной площадкой станет Турция. Тегеран открыт к переговорам, основанным на взаимном уважении и доверии, сообщает МИД Ирана. Белый дом также уверяет в отсутствии враждебных мотивов.
Ранее Трамп выразил надежду, что американской администрации удастся заключить соглашение с Ираном. Однако, несмотря на оптимистичные заявления, Вашингтон продолжает грозить мощью и в наращивании сил в регионе останавливаться не собирается.
К берегам Персидского залива уже стянуты истребители, самолеты радиоэлектронной борьбы, разведка, заправщики и ударная авиация. В море находятся эсминцы с авианосной группой, атомная подводная лодка.