Под давлением США Венесуэла решила открыть нефтяной сектор для иностранцев

Венесуэла решила открыть нефтяной сектор для иностранцев. Конгресс одобрил законопроект, вносящий изменения в венесуэльский нефтяной сектор после давления США.

Так, частным компаниям обещают предоставить контроль над добычей и продажей венесуэльской нефти, снизить налоги и разрешить независимый арбитраж споров.

Накануне Трамп рассказал, что компании США уже проводят в Венесуэле разведку и выбирают места для разработок. А еще глава Белого дома заявил, что собирается "открыть все коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой".

В миреСША

нефтьСШАВенесуэла