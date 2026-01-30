Под давлением США Венесуэла решила открыть нефтяной сектор для иностранцев

Так, частным компаниям обещают предоставить контроль над добычей и продажей венесуэльской нефти, снизить налоги и разрешить независимый арбитраж споров.

Накануне Трамп рассказал, что компании США уже проводят в Венесуэле разведку и выбирают места для разработок. А еще глава Белого дома заявил, что собирается "открыть все коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой".