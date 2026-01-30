3.75 BYN
Под давлением США Венесуэла решила открыть нефтяной сектор для иностранцев
Автор:Редакция news.by
Венесуэла решила открыть нефтяной сектор для иностранцев. Конгресс одобрил законопроект, вносящий изменения в венесуэльский нефтяной сектор после давления США.
Так, частным компаниям обещают предоставить контроль над добычей и продажей венесуэльской нефти, снизить налоги и разрешить независимый арбитраж споров.
Накануне Трамп рассказал, что компании США уже проводят в Венесуэле разведку и выбирают места для разработок. А еще глава Белого дома заявил, что собирается "открыть все коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой".