Похищения президентов: кто стоит за исчезновениями и почему молчит международное право

Прошла ровно неделя с того дня, как США напали на Венесуэлу, расстреляли охрану президента и похитили главу государства и его супругу. Мировые СМИ пестрили заголовками о беспрецедентной агрессии США. Но это лишь одна из страниц кровавой гегемонии Вашингтона.

Панама, Аргентина, Венесуэла, Гондурас - география громких случаев похищений глав государств ширится. Кто стоит за исчезновениями президентов? И почему международное право оказывается бессильным?

История знает немало случаев, когда главы государств исчезали не по своей воле - не в тишине кабинета, а в тени операций и вихре политических бурь. Их судьбы - как вырванные страницы из книги суверенитета, где чернилами служат штурмовые группы, а закладками дипломатические отговорки.

3 января 2026 года президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили бойцы элитного подразделения вооруженных сил США "Дельта". Эксперты уверены: операция была тщательно выстроенной партитурой спецслужб, где каждая нота - это агент, а каждый аккорд - предательство охраны.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Трамп воплощает ту самую доктрину президента Монро 1823 года "Америка для американцев". И здесь мы говорим о том, что когда-то в XIX веке Соединенные Штаты провозгласили себя гегемоном, полицейским в Западном полушарии. И они считают себя вправе, согласно доктрине, вмешиваться в дела любых государств. Поэтому Трамп уже намекал, что следующими могут стать Колумбия, Куба. Для американцев это вообще больная тема. В 2026 году в США будут выборы в Конгресс, и Трампу надо показывать результаты. США не в первый раз используют такой инструмент политики, как похищение лидера суверенного государства. Они называют это арестом".

Атака США на Венесуэлу противоречит международному праву - признало мировое сообщество. С резким осуждением действий США выступили Китай и Колумбия. Представитель России назвал действия США в отношении Николаса Мадуро разбоем и предвестником возвращения в эпоху бесправия.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем диалога. Именно это предписывает нам Устав ООН, цели и принципы которого ряд государств последние годы стал применять выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры".

Ни одного голоса прямой поддержки действий Вашингтона не прозвучало. По версии американского постпреда, произошедшее стало операцией правоохранительных органов в поддержку законных обвинений, которые существовали десятилетиями. Впрочем, Мадуро далеко не первый президент, которого вырвали из кресла власти.

Жан-Бертран Аристид, президент Гаити, был выдворен из страны, как пассажир без права на посадку. В феврале 2004 года, когда улицы наполнились протестами, а "Фронт освобождения Гаити" занял города, его задержали военнослужащие США и вывезли на военном самолете в ЦАР. Аристид назвал себя "жертвой государственного переворота или современного похищения". В марте 2011 года, несмотря на протесты Вашингтона, все же вернулся на родину, но в политической жизни больше не участвовал.

Стивен Миллер, заместитель главы администрации США:

"Можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью и властью".

В 1970 году Педро Эухенио Арамбуру, к тому моменту уже бывший президент Аргентины, готовил заговор против главы военного режима. Но его планы были перечеркнуты радикальными перонистами - "Монтонерос". 31 мая Арамбуру был похищен, 1 июня убит.

2002 год. Уго Чавес, отказавшийся подписать отставку, был похищен заговорщиками и доставлен на базу ВВС на острове Ла Орчила. Но народ, как буря, поднялся в защиту своего лидера. Уже 14 апреля Чавеса были вынуждены отпустить. Позже он отказался от преследования участников его похищения.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Что касается Латинской Америки, то здесь Соединенные Штаты постоянно осуществляют военные действия против других стран. Куба на протяжении всех последних 60-70 лет постоянно в фокусе, так сказать, военной машины Соединенных Штатов. Последняя акция против Венесуэлы была пять лет назад, когда Соединенные Штаты попытались вооруженным путем сменить власть в стране, используя наемников. Были операции в Гренаде, в Никарагуа, в Сальвадоре в свое время. Поэтому в данном случае ничего нового мы не видим. Мы видим политику, которую использует американский империализм на протяжении 200 лет".