Политолог Пономарева: Ситуация с Мадуро - это театр с геополитическим расчетом
События вокруг Венесуэлы все больше напоминают затяжной и многоуровневый процесс, в котором публичная часть служит лишь прикрытием для более глубоких решений.
Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия):
"Все говорит о том, что этот процесс будет затягиваться. А пока этот процесс будет отвлекать внимание общественности, они (США - прим. ред.) там, в Венесуэле, может быть, что-то разгребут с нефтяными компаниями и пересмотрят какие-либо соглашения. А мы знаем, что там присутствует очень много разных игроков: и российские компании, и китайские, и множество других. Поэтому это время нужно для того, чтобы все урегулировать и устаканить".
"Понятно, что захват, похищение и судебные слушания - это политический театр с далеко идущими геополитическими последствиями", - подчеркнула она.