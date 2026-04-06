Попытка подрыва "Турецкого потока" вписывается в действия Украины, заявил Орбан

Венгрия не готова говорить, кто стоит за попыткой подрыва "Турецкого потока" до конца расследования, но это вписывается в ряд действий Украины, которая готова и способна на такое. Об этом заявил Виктор Орбан.

Напомним, накануне президент Сербии сообщил венгерскому премьеру об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию.

Орбан созвал совет обороны и по его итогам заявил, что венгерская армия усилит охрану газопровода на территории страны, при этом пошутил над домыслами о попытке подрыва газопровода в Сербии.

