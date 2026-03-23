Попытка продать компетенции: почему Трамп отказался от помощи Украины на Ближнем Востоке

В выходные, 21-22 марта, украинская делегация провела встречи с американскими представителями в США. Стороны заявили о сужении разногласий по мирному урегулированию, однако эксперты сомневаются, что переговорный процесс перешел в практическую плоскость.

Как отметила аналитик Ольга Лазоркина, то, что сегодня называют переговорами, по сути, остается лишь консультациями: "Важно понимать элементы процесса: встречи, контакты, консультации и собственно переговоры. В воскресенье участников было только двое, поэтому говорить о полноценных переговорах пока рано".

По ее словам, позитивным моментом является то, что процесс не прекращается, а стороны продолжают состыковывать позиции. Это важно, чтобы на каком-то этапе не пришли новые люди, не вовлеченные в процесс, и не обнулили уже достигнутые договоренности.

Пауза в трехстороннем формате: почему Москва взяла тайм-аут

Причиной паузы в трехсторонних переговорах является именно территориальный вопрос и ситуация на фронте. Как отметила аналитик, то, что происходит на поле боя, напрямую определяет переговорные позиции.

Кроме того, Россия берет паузу, поскольку посредник - США - сегодня имеет иные приоритеты. "Дональд Трамп заявил, что украинский вопрос также должен быть решен, но сегодня есть другая очень важная внешнеполитическая задача. Позиция российской стороны очень правильная: нельзя служить двум богам одновременно", - заявила Ольга Лазоркина.

Акцент американской внешней политики уже сместился в сторону иранского конфликта, и этот процесс практически завершен, констатирует эксперт. Если ранее участие США в украинском конфликте было опосредованным, то на Ближнем Востоке речь идет об их непосредственной вовлеченности.

При этом Штаты нашли себе замену в лице Европейского союза, переложив на него финансовое бремя. Сегодня в ЕС разворачивается жесткая дискуссия по поводу выделения очередной помощи Киеву в размере 90 млрд евро, которую блокируют две страны. США в этой ситуации помочь не могут, поскольку речь идет о национальном законодательстве европейских государств.

Ресурсы США: хватит ли на два фронта?

Когда начинался иранский конфликт, многие ожидали, что он продлится максимум 7 дней. Однако сегодня конфликт продолжается уже более 20 дней, и это требует серьезных финансовых затрат. Потолок, которого может достичь администрация Дональда Трампа, существует, и черпать ресурсы бесконечно невозможно, отметила аналитик.

Представители Пентагона уже заявили о необходимости дополнительных 200 млрд долларов, но получить их без одобрения Конгресса невозможно. В связи с этим, по мнению эксперта, можно ожидать замедления интенсивности поставок вооружений в Украину.

Вместе с тем Ольга Лазоркина не говорит о системном исчерпании американских ресурсов: военная промышленность США достаточно сильна. Однако многое будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Если последует наземная операция, она потребует серьезной военной подготовки и авиаударов - классической для США схемы со времен мировых войн.

Попытки Киева "продать компетенции"

Украинские заявления о готовности помочь на Ближнем Востоке - предоставить беспилотники, поделиться опытом противостояния Ирану - эксперт расценивает как попытку встроиться в новую повестку и продать свои компетенции.

"Украина сегодня в военном плане обладает исключительными компетенциями, и это была серьезная попытка не встроиться в конфликт, а продать свои компетенции. Сегодня такая востребованность есть", - пояснила Ольга Лазоркина.

Однако Дональд Трамп отказался от этой помощи. Причина, по мнению аналитика, кроется в градации партнеров и сложных отношениях между Трампом и Зеленским. США пока не нуждаются в подобного рода компетенциях.

Ранее многие эксперты предполагали, что горячая фаза украинского конфликта может завершиться в 2026 году. Однако Ольга Лазоркина считает такие прогнозы преждевременными.

Пока не изменится ситуация, оснований для конкретных выводов нет. Кроме того, Владимир Зеленский недавно заявил, что выборы откладываются до окончания военного конфликта. А ведь именно проведение выборов было основным условием со стороны США для получения военного мандата.

"Раз откладывается это, значит, в 2026 году мы вряд ли увидим изменения", - резюмировала эксперт.