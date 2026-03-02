После Ирана Трамп может заняться Кубой

Издание Atlantic пишет, что Трамп определил себе следующую цель для нападения. Источники указывают: американский лидер оптимистично настроен в отношении возможности смены власти на Кубе, опираясь на проведенный захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по Ирану.

Отмечается, что Трамп видит себя первым президентом Штатов, которому хватит мужества "завершить то, к чему другие лишь подступали". Страна всего в 90 милях от Флориды, поэтому автор добавляет: с точки зрения национальной безопасности обосновать идею "перехвата" Кубы несложно.