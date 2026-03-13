Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Потери нефтяных компаний из-за конфликта на Ближнем Востоке составили более 15 млрд долларов

Раскрыты многомиллиардные убытки нефтяных компаний из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По данным Financial Times, на фоне эскалации производители черного золота в Персидском заливе потеряли уже более 15 млрд долларов.

Журналисты уточняют: с начала ударов США и Израиля по Ирану миллионы баррелей сырой нефти оказались заблокированы из-за почти полной остановки движения через Ормузский пролив.

При этом ранее стало известно, что Тегеран не собирается закрывать Ормузский пролив. Позицию страны озвучил постпред Ирана при ООН.

